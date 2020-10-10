Son dakika... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü

10.10.2020 23:52
Son dakika... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler tarafından İdlib'in güneyinde yer alan El Bara köyüne topçu saldırısı düzenlendi. Köydeki sivil bölgelerin hedef alındığı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, çok sayıda sivil ise yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgede birçok ev hasar gördü. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - İDLİB

Suriye, Kadın, Sivil, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü - Son Dakika

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