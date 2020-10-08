Son dakika... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
08.10.2020 16:13
Son dakika haberler... Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerinin, İdlib'in güney kırsalındaki Kansafra kasabasına düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerinin, İdlib'in güney kırsalındaki Kansafra kasabasına düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güney kırsalındaki Kansafra kasabasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, ikisi çocuk 4 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin sabah saatlerinden itibaren kasabaya en az 50 top atışı yaptığını aktardı. - İDLİB
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