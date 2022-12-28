Esad yönetimi ile yıllar sonra ilk resmi temas! Bakan Hulusi Akar mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti. Hulusi Akar burada Suriye Savunma Bakanı ile de görüştü. 11 yıl sonra yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçen temaslara Rus yetkililer de eşlik etti.

3 KONU GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alındı.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Yapıcı havada geçtiği belirtilen toplantının sonucunda bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındığı açıklandı.

"PUTİN'E TEKLİF ETTİM OLUMLU BAKTI"

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek olası bir kara harekatı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada her ikisi de hatta şu anda belki gündemde olmayan ama daha sonra gelişmelerle gündeme gelebilecek birçok başlık söz konusu. Ama dikkat ederseniz bir şeyi daha açıkladım. O da şu; biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye- Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" dedi.

"BEN KİMİNLE NASIL GÖRÜŞECEĞİMİ İZİN ALARAK YAPMAM"

ABD'nin Beşşar Esad'ın görüşmeye sıcak bakmadığı iddiası üstüne de konuşan Erdoğan, "Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben Mısır Cumhurbaşkanıyla Katar'da bir görüşme yaptım. Kimseden izin almadım. Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır. Suriye'de güvenli bölgeden tutun, terör örgütüne karşı alacağımız tedbirler içerisinde bu da bizim atacağımız adımlardan bir tanesidir." ifadelerini kullanmıştı.