Esad yönetimi ile yıllar sonra ilk resmi temas! Bakan Hulusi Akar mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Esad yönetimi ile yıllar sonra ilk resmi temas! Bakan Hulusi Akar mevkidaşı ile görüştü

28.12.2022 18:13

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulundu. Akar, Suriye Savunma Bakanı ile de görüştü. Rus yetkililerin de iştirak ettiği görüşmede Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti. Hulusi Akar burada Suriye Savunma Bakanı ile de görüştü. 11 yıl sonra yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçen temaslara Rus yetkililer de eşlik etti.

3 KONU GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alındı.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Yapıcı havada geçtiği belirtilen toplantının sonucunda bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındığı açıklandı.

"PUTİN'E TEKLİF ETTİM OLUMLU BAKTI"

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek olası bir kara harekatı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada her ikisi de hatta şu anda belki gündemde olmayan ama daha sonra gelişmelerle gündeme gelebilecek birçok başlık söz konusu. Ama dikkat ederseniz bir şeyi daha açıkladım. O da şu; biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye- Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" dedi.

"BEN KİMİNLE NASIL GÖRÜŞECEĞİMİ İZİN ALARAK YAPMAM"

ABD'nin Beşşar Esad'ın görüşmeye sıcak bakmadığı iddiası üstüne de konuşan Erdoğan, "Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben Mısır Cumhurbaşkanıyla Katar'da bir görüşme yaptım. Kimseden izin almadım. Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır. Suriye'de güvenli bölgeden tutun, terör örgütüne karşı alacağımız tedbirler içerisinde bu da bizim atacağımız adımlardan bir tanesidir." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ya kaosa razı gelin ya da Bakan Soylu'yu görevden alın İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ya kaosa razı gelin ya da Bakan Soylu'yu görevden alın 'TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri' sahiplerini buldu 'TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri' sahiplerini buldu

Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esad yönetimi ile yıllar sonra ilk resmi temas! Bakan Hulusi Akar mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Esad yönetimi ile yıllar sonra ilk resmi temas! Bakan Hulusi Akar mevkidaşı ile görüştü
17:36 Otostop çeken genç kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu
17:35 Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan çarpıcı açıklama: Bankadaki 2.5 kilo altınım dışında başka servetim yok
17:26 2012'de dünyayı gezmek için evi terk eden genç, 12 yıl sonra ailesiyle iletişime geçti! Oğlunun sesini duyan anne saatlerce ağladı
17:10 Beştepe'de EYT zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunacak
16:47 Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen seyyar satıcı İBB önünde kendini yakmaya çalıştı
16:39 Osman Kavala hakkında karar verildi! İstinaf Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
16:38 Bahçeli'den Davutoğlu'nun sert sözlerine bir o kadar sert yanıt: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır
16:33 Galatasaray, Dünya Kupası kazanan Arjantin'in yıldızını getiriyor
16:33 Lir kuşunun sesi, duyanları ürkütüyor! İşte kuşun sosyal medyada milyonlarca izlenme alan videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 18:24:12. #1.11#
SON DAKİKA: Esad yönetimi ile yıllar sonra ilk resmi temas! Bakan Hulusi Akar mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement