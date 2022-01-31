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Son dakika... Esed güçleri, ABD konvoyunun Kamışlı'daki bir köye girişini havaya ateş açarak engelledi - Son Dakika

Son dakika... Esed güçleri, ABD konvoyunun Kamışlı'daki bir köye girişini havaya ateş açarak engelledi

31.01.2022 19:25
Son dakika... Esed güçleri, ABD konvoyunun Kamışlı'daki bir köye girişini havaya ateş açarak engelledi

Son dakika gündem haberi: Beşşar Esed rejimi güçleri, Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinin doğusundaki Hirbet Amo köyüne girmeye çalışan ABD konvoyunu havaya ateşe açarak engelledi.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinin doğusundaki Hirbet Amo köyüne girmeye çalışan ABD konvoyunu havaya ateşe açarak engelledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, rejim güçleri, 3 zırhlı araçtan oluşan ABD konvoyunun Kamışlı'nın Hirbet Amo köyünden geçmesine izin vermedi.

Esed rejimi güçleri, konvoyun girişini engellemek için havaya yoğun ateş açtı. Bunun üzerine ABD konvoyu geri dönmek zorunda kaldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Beşşar Esed, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Esed güçleri, ABD konvoyunun Kamışlı'daki bir köye girişini havaya ateş açarak engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Esed güçleri, ABD konvoyunun Kamışlı'daki bir köye girişini havaya ateş açarak engelledi - Son Dakika
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