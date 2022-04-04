Son dakika... Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 3 çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika... Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 3 çocuk öldü

04.04.2022 12:13
Son dakika... Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 3 çocuk öldü

Son dakika haberi: Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 çocuk öldü.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 çocuk öldü.

Halep'in batısındaki Kefer Halep köyünde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in kuzeybatısındaki Maratnasan köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.

Ayrıca gün içerisinde Rus savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Sfohin ve Fileyfin köylerine toplamda 4 hava saldırısı düzenledi.

İdlib'deki durum?

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 3 çocuk öldü - Son Dakika


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