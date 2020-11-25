Esendere Gümrük Kapısı'nda 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

- Esendere Gümrük Kapısı'nda 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki başarılı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Türk Lirası olan toplam 28 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, İran'dan "sumak" yüklü çuvallarla gümrük kapısına gelen tırın yapılan analizinin riskli bulunması üzerine, tır önce x-ray taramasına sevk edildi. Tarama neticesinde sumak çuvalları indirilerek narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeğinin çuvallardan birine tepki vermesi sonucu, açılan çuval içerisinde toz haline getirilerek baharat görüntüsü verilmiş toplam 26 kilogram esrar bulunduğu tespit edildi.

Başarıyla gerçekleşen bu operasyondan birkaç gün sonra, bu defa gümrük kapısında şüpheli tavırlar sergileyen bir yolcu, gümrük muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. Şüpheli yolcu, üst ve bagaj kontrolü yapılmak üzere diğer yolculardan ayrı bir kısma alınarak, valiz ve bagajı x-ray cihazı ile tarandı. Şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, açılan valizin içerisinde ilk aşamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak, narkotik dedektör köpeğinin de tepki verdiği valizde tekrar yapılan kontrollerde, valizin dış iskeletini oluşturan plastik bariyerlerin tamamının uyuşturucu ile kaplandığı ortaya çıktı. İskeletten ayıklanan toplam 2 kilogram ağırlığındaki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde metanfetamin olduğu anlaşıldı.

Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki başarılı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Türk Lirası olan toplam 28 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun ülkemize sokulmasına engel olundu. Olaylarla ilgisi bulunan zanlılar gözaltına alınırken, operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.