Esenler'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi 142. Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın giriş katında elektrik panosundan yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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