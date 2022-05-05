Son dakika haber | ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN ASİYE İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE GÖZYAŞI - Son Dakika
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Son dakika haber | ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN ASİYE İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE GÖZYAŞI

05.05.2022 17:17

Son dakika haberler... ESENLER'de öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

ESENLER'de öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde 25 yaşındaki Ümit K. tarafından silahla vurularak öldürülen Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak evinin önüne getirildi. Helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu. Atalay'ın telli duvaklı tabutu cenaze töreni için Cabir Bir Abdullah Camii'ne götürüldü. Asiye Nur Atalay ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

Son dakika haber | ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN ASİYE İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE GÖZYAŞI
Son dakika haber | ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN ASİYE İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE GÖZYAŞI
Son dakika haber | ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN ASİYE İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE GÖZYAŞI
Son dakika haber | ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN ASİYE İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE GÖZYAŞI

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İstanbul, Esenler, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN ASİYE İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE GÖZYAŞI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | ESENLER'DE ÖLDÜRÜLEN ASİYE İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE GÖZYAŞI - Son Dakika
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