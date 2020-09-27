Son dakika... Esenler'de silahla yaralama: 3 yaralı - Son Dakika

Esenler'de boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ile 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi'nde bulunan bir evde, Süleyman K. eşi Şengül K. ile Güzel K. ve Yıldız K.'yi silahla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli Süleyman K., yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.