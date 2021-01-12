Son dakika: Esenler'de yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Esenler'de yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

12.01.2021 21:52
Son dakika: Esenler'de yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, evden kurtarılarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti.

Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, evden kurtarılarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 6 kişilik bir ailenin yaşadığı 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, aileyi yangından kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan iki çocuk yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ev içerisinde inceleme yapan ekipler, yangın çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

(Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Esenler, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Esenler'de yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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