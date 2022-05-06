Esenler'de genç kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Esenler'de genç kadını öldüren zanlı tutuklandı

06.05.2022 13:57

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, sokakta yürüdüğü sırada önünü kestiği Asiye Atalay'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine gönderilen Karakoyun, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlikteki ifadesinde, olayı samimi olarak anlattığını söyleyen Karakoyun, pişman olduğunu dile getirdi.

Savunmasında, Asiye Atalay'a doğrudan ateş etmediğini öne süren Karakoyun, "Öncesinde silah kendisinin çantasındaydı. Çantasına silahı ben koymuştum. Bir süre tartıştık. Silahı çantasından almıştım, silah üzerimdeydi. Bir anlık öfkeyle oldu. Alkollüydüm." dedi.

Şüpheli Ümit Karakoyun, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Hakimlik kararında, mevcut delil durumu, olay anına ilişkin görüntü kayıtları, eylemin oluş biçimi ve bilgisine başvurulan kişilerin beyanları doğrultusunda tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Esenler'de sokakta yürüyen Asiye Atalay, kendisine saplantılı olduğu iddia edilen Ümit Karakoyun tarafından 4 Mayıs'ta silahla öldürülmüştü.

Olayın ardından kaçan zanlı, Arnavutköy'de gözaltına alınmıştı. "Örgütlü uyuşturucu ticareti" suçundan kaldığı cezaevinden yaklaşık 5 ay önce çıkan Ümit Karakoyun'un 4 ayrı suçtan 16 kaydı bulunduğu belirlenmişti.

Genç kadının cenazesi, Esenler Atışalanı Cabir Bin Abdullah Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sultangazi Yayla Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Esenler'de genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Esenler'de genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Esenler'de genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Esenler'de genç kadını öldüren zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenler'de genç kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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