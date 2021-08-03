(Esenler kaymakamlığı binasında yangın - Son Dakika

ESENLER Kaymakamlığı binasının üçüncü katında bulunan ecza deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın 18.00 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Esenler Kaymakamlığı binasının ecza deposu olarak kullanılan üçüncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında nedeniyle çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

"SANIRIM ELEKTRİKTEN KAYNAKLANAN BİR DURUM"Bölgede esnaf olan Abdullah Sarıduman, "Yarım saat önce Esenler Kaymakamlık Binası'nda dumanları gördük. Hemen itfaiyeyi aradık. Onlar da hemen olaya müdahale ettiler. Orada sağlık veya tapu birimi olduğunu biliyoruz. Yeni bir birimin taşınma durumu vardı. Sanırım elektrikten kaynaklanan bir durum. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.

- İstanbul