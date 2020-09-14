Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri ve alınacak önlemlerin konuşulduğu toplantı yapıldı.
Kaymakamlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 salgınının yayılması ve vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.
Paylaşımda, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün koordinasyonundaki toplantıya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Daire Başkanı Suna Üstüner, kurum müdürleri ve muhtarların katıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:15 - Kaynak: AA
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