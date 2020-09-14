Kaymakamlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 salgınının yayılması ve vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

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