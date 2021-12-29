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Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor - Son Dakika

Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor

29.12.2021 15:48

Son dakika! Esenyut'ta 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. Pencere ve balkonlara çıkanlar yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Esenyurt 2268 Sokakta bulunan 18 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip intikal etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, mahsur kalanları kurtarmak adına yoğun çalışma başlattı.

BALKONLARDA MAHSUR KALDILAR

Binadan yükselen alevlerden etkilenen apartman sakinleri, camlarda mahsur kaldı. Pencere ve balkona çıkan vatandaşlar, ekiplerden gelecek yardımları bekledi. İtfaiye ekipleri hoparlörle vatandaşlara "Panik yapmayın" diye uyarıda bulundu.

Son dakika: Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! İçeride mahsur kalanlar var

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bu sırada rezidansa gelen bir anne de balkonda kalan çocuğu için gözyaşı döktü. Bir yandan oğlu ile telefonla konuşan anne, bir yandan itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Binada tüm mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın da kontrol altına alındı.

Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
Son dakika: Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! İçeride mahsur kalanlar var
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Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor - Son Dakika
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