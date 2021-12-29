Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor - Son Dakika

Arkeologların, "Biz açamayız" dediği mezarın içine bakıldı: Gerçekten çok ilginç bir durum

İstanbul Esenyurt 2268 Sokakta bulunan 18 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip intikal etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, mahsur kalanları kurtarmak adına yoğun çalışma başlattı.

BALKONLARDA MAHSUR KALDILAR

Binadan yükselen alevlerden etkilenen apartman sakinleri, camlarda mahsur kaldı. Pencere ve balkona çıkan vatandaşlar, ekiplerden gelecek yardımları bekledi. İtfaiye ekipleri hoparlörle vatandaşlara "Panik yapmayın" diye uyarıda bulundu.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bu sırada rezidansa gelen bir anne de balkonda kalan çocuğu için gözyaşı döktü. Bir yandan oğlu ile telefonla konuşan anne, bir yandan itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Binada tüm mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın da kontrol altına alındı.