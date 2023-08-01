Son Dakika! Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının zanlılarından Murat Özer tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika! Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının zanlılarından Murat Özer tutuklandı

01.08.2023 16:02

Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının zanlılarından Murat Özer tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınında, 1 kişi de yaralandı. Ülkede infial yaratan olayın ardından baskında bulunan 4 kişi ile onların kaçmasına yardım eden 5 kişi gözaltına alındı. Bugün hakim karşısına çıkan zanlılardan Murat Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı. Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alınırken ilk olarak yakalanan Murat Özer adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ayağından yaralı olarak gözaltına alınan Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Murat Özer, savcılık ifadesinin ardından 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Özer, hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika! Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının zanlılarından Murat Özer tutuklandı
Murat Özer

TETİĞE BASAN İSİM KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Öte yandan tekelde defalarca tetiğe basan Tarık Özer'in ifadesi de ortaya çıktı. Konuşmak için tekele gittiklerini belirten Özer, "Bizim maddi durumumuz çok iyi. Onlardan alacağım vardı ama bu çok önemli bir para değildi. Sosyal medya üzerinden paylaşımları üzerine konuşmak için oraya gittik. İlk silahı onlar çekti. Daha öncede kardeşimi de vurmuşlardı. Bu nedenle biz de silahlarımızı çekince bir anda olanlar oldu" dedi.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: olaya yardım etmek, olayın bir parçası olmaktır yani onlar da ceza almalılar hem de en üst düzeyden, sadece öldüren değil o ortamda öldürene yardım edenler de en az o kadar suçludur. Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
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Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım

İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının zanlılarından Murat Özer tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının zanlılarından Murat Özer tutuklandı - Son Dakika
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