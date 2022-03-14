Son dakika haberi... Esenyurt'ta 3 yaşındaki küçük çocuk arabanın altında kalarak hayatını kaybetti...O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Esenyurt'ta 3 yaşındaki küçük çocuk arabanın altında kalarak hayatını kaybetti...O anlar kamerada

14.03.2022 16:13

Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta 3 yaşındaki küçük çocuk arabanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta 3 yaşındaki küçük çocuk arabanın altında kalarak hayatını kaybetti...O anlar kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta annesinin peşinden koşarak yola atlayan çocuğa araba çarptı. Yaşanan kazada aracın altında kalan 3 yaşındaki A.G çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan o feci kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1869 sokakta gerçekleşti. Annesinin bir arkadaşına emanet ettiği A.G isimli küçük çocuk, aniden yola fırladı. O sırada sokakta seyir halinde bulunan 34 UBV 19 plakalı aracın sürücüsü, duramayarak küçük çocuğa çarptı. Kazanın etkisi ile aracın altında kalan A.G, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.G'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrasında araç sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, 3 yaşındaki küçük çocuğun hayatını kaybettiği o kaza anları çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çocuk sapsarı olmuştu"

Kaza anını anlatan Sebahattin Aksoy, "Ben çocuğun sesini duydum. Gittim baktım çocuk arabanın altında sapsarı olmuş. Durumu çok ağır görünüyordu. Ambulans geldi ve çocuğu hastaneye götürdü" dedi.

Son dakika haberi... Esenyurt'ta 3 yaşındaki küçük çocuk arabanın altında kalarak hayatını kaybetti...O anlar kamerada
Son dakika haberi... Esenyurt'ta 3 yaşındaki küçük çocuk arabanın altında kalarak hayatını kaybetti...O anlar kamerada
Son dakika haberi... Esenyurt'ta 3 yaşındaki küçük çocuk arabanın altında kalarak hayatını kaybetti...O anlar kamerada

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ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Esenyurt, Çocuk, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Esenyurt'ta 3 yaşındaki küçük çocuk arabanın altında kalarak hayatını kaybetti...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Esenyurt'ta 3 yaşındaki küçük çocuk arabanın altında kalarak hayatını kaybetti...O anlar kamerada - Son Dakika
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