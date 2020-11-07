Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada

07.11.2020 10:35
Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada, System.String[]

Esenyurt'ta 4 kişi, kafeden 400 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı çaldı.

Esenyurt'ta 4 kişi, kafeden 400 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı çaldı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 30 Ekim gecesi saat 03.45 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki kafenin önüne otomobille gelen hırsızlar, bir süre dükkanın önünde bekledi. Etrafta araç geçişlerinin azaldığı sırada otomobilden inen 2 kişi dükkana girdi. Bir şüpheli otomobilde beklerken diğer kişi ise etrafı gözledi. Dükkana giren 2 hırsız, 400 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı yerinden kaldırarak kapıya kadar getirdi. Arabanın başında bekleyen 3'üncü kişinin yardımıyla kasayı otomobilin içine koyan hırsızlar daha sonra dükkanın önünden ayrıldı. Sabah saatlerinde dükkana gelen işletme sahibi Mehmet Dursun, kasanın yerinde olmadığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızları yakalamak için çalışmalara başladı.

ÇALINTI PLAKAYLA GELİP, KASAYI ESENLER'DE BOŞALTTILAR

Hırsızların, dükkanın önüne geldiği otomobilde takılı olan plakayı araştıran polis, plakanın çalıntı olduğunu belirlendi. Çalınan kasa Esenler'de içi boşaltılmış halde bulundu. Hırsızların yakalanması için çalışmalar devam ederken, kasanın içinde 10 bin liraya yakın para ve 4 daireye ait tapu belgesi olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDAHırsızların, çelik kasayı çaldığı anlar, çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların dükkanın önüne gelerek beklediği ve kafeye girip çaldıkları kasayı arabaya yüklediği anlar yer alıyor.

"ELİYLE KOYDUĞU GİDİP BULUP, ALIP GÖTÜRÜYORLARHırsızların kasayı elleriyle koymuş gibi bulduğunu söyleyen işletme sahibi Mehmet Dursun, "Olay, akşam saat 03.00-04.00 arasında oluyor. Beyaz bir arabayla kapının önüne geliyorlar. 3 kişiler. İçeri giriyorlar, hiçbir şeye dokunmadan çelik kasayı alıp götürüyorlar. Sanki burayı biliyor. Hiçbir yere bakmıyor. Direk gelip kasayı alıyor. Eliyle koyduğu gibi bulup, alıp götürüyorlar. Daha önce böyle bir şey yaşamadık ama tehdit aldık. Para istemeye gelenler oldu, haraç istemeye gelenler oldu. 'Buranın raconunu biz kesiyoruz, biz haraç alacağız' diyenler oldu.  4 yıldır burada esnafız, ilk defa böyle bir şey yaşadık" diye konuştu.

"KASAYI YOL KENARINA ATIP GİTMİŞLER"Hırsızların kasanın içindekileri aldıktan sonra yol kenara atıp gittiklerini belirten dükkan sahibi, "İçinde evraklarımız vardı. Dairelerimizin tapuları vardı. İçinde, yaklaşık 10 ile 11 bin lira arası para vardı. Onları da alıp götürmüşler. Zaten kasayı, Esenler tarafında bir parkta patlatmışlar. Parayı çekip almışlar, kasayı yol kenarına atıp gitmişler" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada
Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Esenler, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 400 kiloluk kasayı çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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