Son dakika! ESENYURT'TA AFGANLILARIN KAVGASI KAMERADA; SIRTINDAN BIÇAKLAYIP, KALDIRIMDAN ATTILAR - Son Dakika

Tek tek tespit edilen 11 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Afganistan uyruklu 11 şüphelinin, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.

Husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Tamamı Afganistan uyruklu olan gruptaki bir genç, sırtından bıçaklanıp, yaklaşık 2 metre yükseklikteki kaldırımdan atıldı. Kavgaya karışanlar kaçarken, çevredekiler, polisi aradı. İhbar üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

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