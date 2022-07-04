Esenyurt'ta alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyen gençlere ceza - Son Dakika
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Esenyurt'ta alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyen gençlere ceza

04.07.2022 19:39

Esenyurt'ta alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyen gençlere ceza Esenyurt'ta asker eğlencesi için işlek bir alt geçidi trafiğe kapatarak yol ortasında dans eden gençler, yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Esenyurt'ta alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyen gençlere ceza

İSTANBUL - Esenyurt'ta asker eğlencesi için işlek bir alt geçidi trafiğe kapatarak yol ortasında dans eden gençler, yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Esenyut'ta bir grup genç askere gidecek arkadaşları için ilçede konvoy düzenlemiş, daha sonrada Doğan Araslı Bulvarındaki işlek bir alt geçidi trafiğe kapatarak yolun ortasında dans etmişlerdi. Konunun haberlere taşınmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp eğlence yapan sürücülerin A.T., G.T. ve S.C.K. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan sürücülere çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 156 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan sürücülerden G.T.'ye ise aracında mevzuata uygun olmayan ses sistemi tertibatının sökülmesi için yasal süre tanındığı öğrenildi.

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Esenyurt'ta gençlerin kural tanımayan asker eğlencesi kamerada Esenyurt'ta gençlerin kural tanımayan asker eğlencesi kamerada Trafiğin yoğun işlediği merkezi noktalarda yaya geçitleri yenileniyor Trafiğin yoğun işlediği merkezi noktalarda yaya geçitleri yenileniyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyen gençlere ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta alt geçidi trafiğe kapatıp asker eğlencesi düzenleyen gençlere ceza - Son Dakika
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