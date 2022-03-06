Son dakika... Esenyurt'ta araç park etme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir sokakta taraflar arasında araç park etme kavgası yaşandı. Polis ekipleri kavgayı kısa sürede yatıştırırken yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta aracını başkasının dükkanının önüne park eden bir vatandaş ile dükkan sahibi arasında tartışma yaşandı. Tarafların, kendi arkadaşları ve akrabalarını çağırmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak, tarafları kavga büyümeden dağıttı.

Özel harekat polisinin de sevk edildiği olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı öğrenildi. Kavgaya ilişkin görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL