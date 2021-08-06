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Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu - Son Dakika

Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu

06.08.2021 14:08

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı. Çevre ilçelerden görünen yoğun duman büyük korku yarattı. Yangın binayı tamamen sararken, depodan zaman zaman patlama sesleri de geliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu - Son Dakika


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