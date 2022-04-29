Son dakika: ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR

29.04.2022 16:47

Son dakika haberine göre ESENYURT'ta, bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı.

ESENYURT'ta, bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı. Bir kişinin pencerenin altına yanaştırdığı kapalı kasa minibüsle mahsur kalanları kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası daire kullanılmaz hale geldi. Dairenin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜST KATTA KALANLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Apartmanın ikinci katında yaşayanlar, yangında mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredeki bir sürücü yetişti. Minibüsünü birinci kattaki dairenin penceresinin önüne yanaştıran sürücü, mahsur kalanları kurtardı. Yaşananlar ise başka birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ALT KAT YANIYORDU"

Görgü tanığı Yunus Emre Süzer, "Ders çalışıyordum. Bu sırada annem yangın çıktığını söyledi. Ben apartmandan hızlıca indim. Dışarı çıktığımda, etraf dumanlıydı. Alt kat yanıyordu. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Bir kişi, üzerine battaniye alıp, mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Yüksek bir araç vardı. Sürücüsü camın altına getirdi. Oradan insanlara yardım etti" dedi.

Son dakika: ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR
Son dakika: ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR
Son dakika: ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR
Son dakika: ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti Bakü yakınlarında sanayi parkında çıkan yangın 15 saatte söndürüldü Bakü yakınlarında sanayi parkında çıkan yangın 15 saatte söndürüldü

İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR - Son Dakika


Son Dakika
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
16:25 Tuzla'daki patlama sonrası Belediye Başkanı Yazıcı'dan yeni açıklamalar geldi!
16:21 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Aybike Esin Tumluer gelen eleştirilere isyan etti: Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim
16:02 ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı! Gönderilecek mühimmatların listesi açıklandı
16:00 İçkili masada Kadir Gecesi paylaşımı yapan kişilere soruşturma kararı
15:44 Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 17:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: ESENYURT'TA CAN PAZARI: YANGINDA MAHSUR KALANLARI MİNİBÜSLE KURTARDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement