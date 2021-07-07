Son dakika... Esenyurt'ta çocuk parkındaki dehşetin şüphelisi yakalandı - Son Dakika

ESENYURT'ta, tartıştığı İbrahim A.'yı, züccaciyeden çaldığı bıçakla çocuk parkının ortasında bıçaklayarak, öldüren şüpheli Yakup A. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bir çocuk parkında yaşandı. İbrahim A. ile Yakup A. bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından yakınlarda bulunan bir züccaciye mağazasına giren Yakup A. kurban kesimi için kullanılan bir bıçağı çalarak çocuk parkına geri döndü. Yakup A., İbrahim A.'yı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri,Kaçan şüpheli Yakup A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgu işlemleri devam ediyor.