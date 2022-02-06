Üye Girişi
Esenyurt'ta patlayan elektrik direği yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Esenyurt'ta patlayan elektrik direği yürekleri ağza getirdi

06.02.2022 22:35

Esenyurt'ta patlayan elektrik direği yürekleri ağza getirdi Esenyurt'ta bir elektrik direğinde patlama meydana geldi.

Esenyurt'ta patlayan elektrik direği yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir elektrik direğinde patlama meydana geldi. Yürekleri ağza getiren patlamaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiler göre, bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi. Patlamanın etkisini arttırmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, patlamaya müdahale etti. Öte yandan, direkteki patlama anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, direkteki patlamadan dolayı çevreye kıvılcımların saçıldığı ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Esenyurt'ta patlayan elektrik direği yürekleri ağza getirdi
Esenyurt'ta patlayan elektrik direği yürekleri ağza getirdi
Esenyurt'ta patlayan elektrik direği yürekleri ağza getirdi

YORUMLAR
500

İstiklal Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta patlayan elektrik direği yürekleri ağza getirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı
22:23 Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız dünya evine girdi
21:54 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum
21:39 Karantinada olan Cumhurbaşkanı: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
21:39 Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
21:29 Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi
21:28 AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz
21:07 Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kaldı
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 23:14:17. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta patlayan elektrik direği yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement