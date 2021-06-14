Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçen motosikletliye otomobil böyle çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kırmızı ışık ihlali yapan motosikletliye seyir halindeki otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsünün havada savrulduğu ve ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi kırmızı ışık ihlali yapan bir motosiklet sürücüsü o sırada seyir halinde olan araca çarparak havada takla attı. Motosikletli ışıkta bekleyen bir taksinin ön camına düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırılırken motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili çevrede güvenlik kamerası da araştırarak çalışmalarına başladı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü aracın çarpmasıyla havaya savruluyor.