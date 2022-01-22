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Göz göre göre feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı - Son Dakika

Göz göre göre feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı

22.01.2022 16:31
Göz göre göre feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişi, tırın altında kaldı. Talihsiz adam hayatını kaybederken, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir mağazadan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Babajan Bazarol, dönüş yapmak isteyen B.H. yönetimindeki 27 EG 130 plakalı tırın altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin yapmış olduğu incelemelerin ardından Babajan Bazarol'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Göz göre göre feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı

"TIR ŞOFÖRÜ GÖRMEDİ"

Kaza esnasında iş yerinin önünde duran ve kazayı gören Ertuğrul Çağlar, "Ben burada arkadaşımla muhabbet ederken tır normal şekilde dönüş yapıyordu. Vatandaş da karşıya geçmeye çalışıyordu. Tır şoförü görmedi ve normal güzergahında gidiyordu. Tır çarptı. Vefat eden kişiyi tanımıyorum. Ekiplerin incelemesi burada devam ediyor, savcı geldi. Biz ilk kaza anında adamın bayıldığını sandık ama vefat etmiş" dedi.

Feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı

"YAYA YOLUN ORTASINDAN YÜRÜYORDU"

Yine kaza anında olay yerinde olan Metin Karaca, "Karşı kaldırımdan orta göbeğin üzerine çıktı. Trafik kurallarına uymayarak yolun ortasından yürümeye başladı ve tır şoförüne yeşil ışık yandı, dönerken kendisini göremeyip üzerinden geçti. Yaya yolun ortasından yürüyordu, kaldırıma çıkmadı" şeklinde konuştu.

Feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı
Feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı
Göz göre göre feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı
Göz göre göre feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı
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Türkmenistan, Esenyurt, Vefat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göz göre göre feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göz göre göre feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı - Son Dakika
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