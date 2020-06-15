Son dakika... Esenyurt'ta fırına silahlı, sopalı saldırı kamerada - Son Dakika

ESENYURT'ta 3 araçla bir fırının önüne gelen kişiler, fırına silahla ve sopalarla saldırdı. Yaşanan saldırı anı bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 23.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Çiftçi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 farklı araçla sokak üzerindeki fırının önüne gelen şüpheliler araçlarından inerek silahla ve sopalarla fırına saldırdı. Şüphelilerden bazıları fırına ateş açarken, kapalı kasa bir araçtan inen 2 şüpheli ise ellerindeki sopalarla fırının camlarına vurdu. İsabet eden kurşunların ve sopa darbelerinin etkisiyle fırının camları kırıldı. Olayın ardından şüpheliler geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. Öte yandan fırına saldıran şüphelilerin Esenyurt'ta başka bir fırın işlettiği ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edildi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde fırının önünde 3 araç görülüyor. Kapalı kasa bir araçtan inen 2 kişi sopalarla fırının camlarına vuruyor. Bir kişi silahla fırına ateş açıyor. Ardından şüpheliler geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaşıyor.

- Sarıkaya