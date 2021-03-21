Son dakika... ESENYURT'TA İŞ YERİNİ BASMAYA ÇALIŞAN SALDIRGANLAR KAMERADA - Son Dakika

* Taşlı sopalı saldırganlar kısa sürede yakalanırken, yaşananlar da kameraya yansıdı. Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta ellerinde taş ve sopalarla gelen bir grup, iş yeri basmaya çalıştı. Polisin havaya ateş etmek zorunda kaldığı olayda, bir kişi "Kafama sık" diyerek polis ekiplerine bağırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmeden gruplar ayrılırken, bir kişi yanına aldığı arkadaşlarıyla tekrar olay yerine geldi. Öfkeli grup, ellerine aldıkları taş ve sopalarla iş yerini basmaya çalıştı. Sesleri duyan vatandaşlar ise olay yerine polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, grubu sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli grup bu sefer de ekiplere zorluk çıkarmaya başladı. Saldırganların kendilerine müdahale etmesi üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı.

"KAFAMA SIK" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Polis ekiplerinin havaya ateş açması üzerine, bir kişi "Kafama sık" diyerek bağırmaya başladı. Daha sonra olay yerine takviye olarak gelen polis ekiplerini gören grup, hızlı bir şekilde kaçtı. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay hakkında inceleme başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yaklaşık bir saat içinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.