Ekipler, inceleme sonucunda kazaya karışan B.E.'yi yakaladı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehterçeşme Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle hafif ticari araç kaldırımda yürüyen N.K.'ye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen kadına bir aracın çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi