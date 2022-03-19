Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada - Son Dakika

Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan kazalar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta gece kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Karla kaplanan yollar, sürücülerin zor anlar yaşamasında neden oldu. Kayganlaşan yollarda meydana gelen kazalar, kameralara yansıdı.