Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada - Son Dakika
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Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada

19.03.2022 10:31

Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi.

Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan kazalar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta gece kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Karla kaplanan yollar, sürücülerin zor anlar yaşamasında neden oldu. Kayganlaşan yollarda meydana gelen kazalar, kameralara yansıdı.

Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada
Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada
Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada - Son Dakika
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