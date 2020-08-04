Son dakika... ESENYURT'TA KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Esenyurt'ta park halindeki otomobile seyir halindeki başka otomobil arkadan çarptı. Bu sırada kapısı açık bir şekilde otomobilde oturan kişi yola savruldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 30 Temmuz Perşembe günü Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Caddenin sağında park halinde bekleyen otomobile, seyir halindeki başka bir otomobil arkadan çarptı. Bu sırada sağ koltukta kapısı açık bir şekilde oturan bir kişi yola savruldu. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken diğeri ayakta tedavi edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde park halinde bekleyen otomobile arkadan gelen otomobilin çarptığı, bu sırada koltukta oturan kişinin yola savrulduğu görülüyor.

- İstanbul