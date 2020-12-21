Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor

21.12.2020 12:45

- Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Koronavirüs ile mücadele kapsamında pazar esnafına yönelik başlattığı HES kodu denetimlerini sürdürüyor.

- Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Koronavirüs ile mücadele kapsamında pazar esnafına yönelik başlattığı HES kodu denetimlerini sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, salgın riskine karşı vatandaşın sağlığı için pazar yerlerinde denetimlerini artırdı. Vatandaşları Koronavirüs'e karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçe genelinde denetim yapan ekipler, pazar esnafının HES kodlarını sorguladı. HES kodu olmayan esnafa uyarıda bulunarak, HES kodu almalarını sağlayan ekipler, esnaf ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da bilgilendirdi. Pazar yerlerinde alınan önlemler ile Esenyurtluların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayan ekipler, denetimlerin ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor
Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor
Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor
Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor
Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs, HES kodu, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika


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