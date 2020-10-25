Esenyurt'ta koronavirüsü hiçe sayıp sabaha kadar parti yaptılar - Son Dakika

Esenyurt'ta koronavirüsü hiçe sayıp sabaha kadar parti yaptılar
25.10.2020 13:34
ESENYURT' ta bir gece kulübünde koronavirüs hiçe sayılarak parti düzenlendi.
ESENYURT' ta bir gece kulübünde koronavirüs hiçe sayılarak parti düzenlendi. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu.
Esenyurt'ta dün gece saatlerinde bir mekanda sosyal mesafe hiçe sayılarak parti düzenledi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişi, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmemesi görüntülere yansıdı. Çekilen görüntülerde yabancı uyruklu vatandaşların bir gece kulübünü kapatarak parti yaptıkları görüldü. Partinin sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi.
- İstanbul
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