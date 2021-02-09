Son dakika haberi... Esenyurt'ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi... Esenyurt'ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü

09.02.2021 23:53

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avcılar'da bir genç, küfürleştiği çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Avcılar'da bir genç, küfürleştiği çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölen gencin fotoğraf çektiği arabanın camında, "Ben en azından katilimi tanıyorum" yazısı dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta meydana geldi. İddialara göre, Berat Çağlak (19) isimli genç olaydan iki gün önce küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede de Çağlak çocukluk arkadaşı U.T'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çağlak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON FOTOĞRAFINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Çağlak'ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay sonrası Çağlak'ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan arabanın camında, "Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kir kim vurduya gideceksin" yazması dikkat çekti.

(Erdal Can İçelli - Murat Delice - Furkan Tan/İHA)

Son dakika haberi... Esenyurt'ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü
Son dakika haberi... Esenyurt'ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü
Son dakika haberi... Esenyurt'ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü
Son dakika haberi... Esenyurt'ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü

Esenyurt, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Esenyurt'ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü - Son Dakika


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