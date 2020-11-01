Son dakika... Esenyurt'ta mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Esenyurt'ta mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 860 Sokağı'ndaki tek katlı mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın dolayısıyla iş yerinde hasar oluştu.
- Kaynak: AA
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