Esenyurt'ta öldürülen Kader'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı: 'Koruma istediğini biliyorum' - Son Dakika

ESENYURT'ta Alpaslan Çay tarafından öldürülen 23 yaşındaki Kader Gökçe 'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu 'ndan alındı. Gökçe'nin kuzeni Tolunay Uğurlu, "Kuzenimi rahatsız ettiğini, kuzenimin mahkemeye, savcılığa verdiğini, koruma istediğini biliyorum. Yine bir erkek cinayeti. Bu ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim" dedi.

Esenyurt'ta dün metrobüsten inen 23 yaşındaki Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından bir ara sokağa zorla götürüldü. Saldırganın boynuna ateş ettiği Gökçe, hayatını kaybetti. Daha sonra aynı silahla kendini vuran ve tedavisi devam eden Alpaslan Çay'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Kader Gökçe'nin cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi Gökçe'nin ailesi ve yakınları aldı. Gökçe'nin cenaze namazının Güngören'deki Uhut Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

BEN ERKEĞİM DEMEKTEN UTANIR HALE GELDİM

Kader Gökçe'nin kuzeni Tolunay Uğurlu, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Başımızdan böyle kötü bir olay geçti. Bu ülkede bu son bulmuyor. İnsanlar sadece kendi başına gelince durumun ciddiyetini anlıyor. Yine bir erkek cinayeti. Bu ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim. Yapacak söyleyecek bir şey yok" dedi.

ANLAŞAMAYINCA ISRAR ETTİ Uğurlu, "Kişiyi tanımıyorum. Kuzenimi rahatsız ettiğini, mahkemeye savcılığa verdiğini, koruma istediğini biliyorum. O da olmayınca... Önceden ilişkileri olmuştu. Anlaşamayınca ısrar etti... Son çareyi de böyle bir şeyle buldu" ifadelerini kullandı.



- Karaköse