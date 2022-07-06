Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi... Dayısı: Sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu - Son Dakika
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Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi... Dayısı: Sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu

06.07.2022 12:45
Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi... Dayısı: Sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu

ESENYURT'ta annesi ve kardeşlerini öldürdükten sonra ihtihar girişiminde bulunan Ömer Orak hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta annesi ve kardeşlerini öldürdükten sonra ihtihar girişiminde bulunan  Ömer Orak hayatını kaybetti.  Ömer Orak'ın, kuzenine mesaj göndererek "Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın" dediği ortaya çıktı.  Ömer Orak'ın yaklaşık 3 yıldır işsiz olduğunu söyleyen dayısı İsa Kuş, "Hiç dışarı çıkmıyordu, sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu. Cinnet mi geçirdi bilmiyoruz" dedi.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan Ömer Orak, annesi Nurten Orak, 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak'ı silahla öldürdü. Ailesini katlettikten sona kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti.

BABASI DA İNTİHAR ETMİŞ

Bir ailenin yok olduğu katliam sonrası, yakınları cenazeleri teslim almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Ailenin hayatta kalan tek üyesinin ise çalıştığı için olay anında evde olmayan Ersin Orak olduğu belirtildi.

AMCASININ OĞLUNA MESAJ GÖNDERMİŞ Nurten Orak'ın ağabeyi, İsa Kuş, yeğeninin hiç dışarı çıkmadığını, tüm vaktini internet oyunlarıyla geçirdiğini anlattı. Kuş "23 yaşındaydı. 7-8 aylık yeni gelindi kız kardeşi. Onu da öldürmüş. O da bir arka sokakta yaşıyor, annesini görmeye gelmiş. Pazara gelmiş, annemi görüp öyle gideyim demiş. Cinnet mi geçirdi bilmiyorum. Artık silahı nereden bulduysa gelmiş, hepsini öldürmüş. Psikolojik sorunu olmadan nasıl annesini öldürsün. Annene değil, hayvana bile kurşun sıkamazsın. Amcasının oğluna mesaj göndermiş, 'Ben bunları öldürdüm gelin cenazeyi alın' demiş. Sonra kendine sıkmış. Hastanedeydi, sonra o da öldü. Biz mektup bıraktığına dair bir şey görmedik, mesaj göndermiş" diye konuştu.

ÖNCE ANNESİNİ SONRA KARDEŞİNİ VURUYOR Akrabaları Bedrettin Akdeniz ise, "Amcasının oğluna mesaj atıyor. Ben ailemi öldüreceğim, haberiniz olsun diyor. Önce annesini, diğer kardeşini vuruyor. Kız kardeşi de pazardan gelip annemi göreyim diyor. İçeri girince kız kardeşini de vuruyor. Bir mermi de kendi kafasına sıkıyor. 2 saat sonra o da vefat etti. 4 cenazemiz var" dedi. Cenazelerin Arnavutköy Taşoluk mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Son dakika! ESENYURT'TA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ... DAYISI:  SABAHA KADAR İNTERNET OYUNLARIYLA VAKİT GEÇİRİYORDU Son dakika! ESENYURT'TA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ... DAYISI:  SABAHA KADAR İNTERNET OYUNLARIYLA VAKİT GEÇİRİYORDU Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
Kaynak: DHA

Esenyurt, İsa Kuş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi... Dayısı: Sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta ölü sayısı 4'e yükseldi... Dayısı: Sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu - Son Dakika
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