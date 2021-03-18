ESENYURT'TA POLİS BASKINI: YATAĞIN ALTINDAN 2 UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ESENYURT'TA POLİS BASKINI: YATAĞIN ALTINDAN 2 UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
18.03.2021 10:44
Esenyurt'ta, bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah saklandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri baskın yaptı.
Esenyurt'ta, bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah saklandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında iki adet uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste uzun namlulu silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Bilgileri değerlendiren polis ekipleri, adresi takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda silahların yerini belirleyen ekipler, eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, yatağın altında 2 adet uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi. Ev sahibi İ.D. gözaltına alınırken, silahlara polis ekiplerince el konuldu.
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