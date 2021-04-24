Son dakika... Esenyurt'ta polis ve muhtarlar aile ziyaretleri kapsamında bilgilendirme çalışmasını sürdürüyor - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'taki muhtarlıklar koordinesinde bilgilendirme amacıyla aileleri ziyaret ediyor.

İlçede şu ana kadar 340 aileden 1822 kişiye ulaşan ekipler, ailelerin sorularını cevaplarken onlara önemli bilgiler veriyor.

Esenyurt Akevler Mahallesi Muhtarı Süheyla Karademir'in yer aldığı ziyaretlerde, çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklar edinmemesi için aileleri bilgilendirme çalışması yapılıyor.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de doğduğunu ve 30 yıldır Esenyurt'ta ikamet ettiğini söyledi.

İki dönemdir büyük bir aşkla muhtarlık yaptığını dile getiren Karademir, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği'nde alanında uzman, eğitim alan polis arkadaşlarımızla birlikte mahallemizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz." dedi.

Ailelerin çocuklarını yetiştirmede daha fazla bilgi sahibi olması için çalıştıklarını kaydeden Karademir, ailelerin her türlü sorularını cevaplandırdıklarını ifade eti.

Karademir, çocukları birçok kötü alışkanlıklara teslim etmemek için ailelere bilinçlendirme çalışması yaptıklarına dikkati çekerek, "Gerçek sevgi ve ilginin çocuklarımızı her türlü kötülükten alıkoyacağını düşünüyoruz. Eğitimli ve bilinçli anne ve baba olursak çocuklarımızı, geleceğimizi daha güzel görebileceğimize inanıyoruz. " diye konuştu.

Ziyaretlerinin ne derece güzel ve doğru olduğunu evlerdeki ilgiden fark ettiklerinin altını çizen Karademir, şunları söyledi:

"Alanında uzman arkadaşlarımız, ailelerimizin sorduğu her soruya cevap vererek, onlara ne yapmaları ve nasıl davranmaları konusunda bilgi veriyor. Çocuklarına o şekilde davranarak, iletişim kurmalarıyla ilgili bildiklerini aktarıyorlar. Vatandaşlarımız da bundan çok memnun. Şu anda biz de ekip arkadaşlarımızla mahalle sakinlerimize gidip bilgilendirme yapıyoruz. Mahalle muhtarlığı öncülüğünde her gün yaklaşık 5 ailemizi ziyaret edip bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Sonrasında arkadaşlarımız alışveriş merkezlerinin önlerinde stant kurup gençlerimizle broşürler ya da diyaloglarla bir araya gelip soru işaretlerini gidermeye çalışıyor."

Aile ziyaretlerinin sadece Esenyurt'taki mahalle muhtarlıklarının öncülüğündeki bir çalışma olduğunu belirten Karademir, Esenyurt'un nüfus olarak çok kalabalık olduğunu söyledi.

Karademir, emniyet görevlilerin bu konulara eğilmesi ve hassasiyet göstermesinin mutlu ettiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Sıdıka Bal ise 10 yıldır Esenyurt'ta yaşadığını belirtti. Bal, ilçedeki aile ziyaretlerinin güzel bir çalışma olduğuna değinerek, "Bu konuda çalışmalar yürütmeleri ve bizi bilgilendirmeleri gerçekten çok güzel. Emniyet mensuplarımıza da burada olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım herkese bu bilgiler ulaşır ve bilgilendirme konusunda da istedikleri başarıyı yakalayabilirler." değerlendirmesini yaptı.

Ailelere yeterli bilgilendirme yapıldığında çocukların yaşayabileceği problemlerin önüne geçebileceğini dile getiren Bal, gerekli yönlendirmelerle beraber uygulamanın başarı olacağını düşündüğünü bildirdi.

"Bizim onlara ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu tekrar hatırlattılar"

Mahalle sakinlerinden Sibel Timuçin ise 20 yıldır ilçede oturduğunu söyledi.

Ailelerin bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu belirten Timuçin, görevlilerin bilgilerini kendileriyle paylaştıklarını kaydetti.

Timuçin, ziyaretten dolayı ekibe ve yetkililere teşekkür ederek, "Bizim onlara ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu tekrar hatırlattılar." şeklinde konuştu.