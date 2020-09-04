ESENYURT'ta içerisinde 3 kişinin bulunduğu panelvandan şüphelenen polis ekipleri, 'DUR' ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına aldırış etmeyerek kaçan şüpheliler, panelvanı sokak ortasında terk ederek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Polis, izlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Pınar Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında yaşandı. Devriye gezen polis ekipleri Ozanlar Caddesi'nde içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 UJ 2301 plakalı panelvan minibüsten şüphelenerek 'DUR' ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına aldırış etmeyen şüpheliler panelvan ile kaçtı. Polis ekipleri bir yandan şüphelileri kovalarken, bir yandan da kaçış güzergahındaki ekiplere anons yaparak uyarıda bulundu. Bu sırada şüpheliler panelvanda bulunan çekiç, levye ve yangın tüpünü yola fırlattı. Bir süre kaçan şüpheliler, Ahmet Arif Caddesi'ne geldiği sırada polisi görünce toprak alana girerek panelvanı bıraktı. Yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerin bıraktığı panelvan ise aniden hareket ederek tel korkuluklara çarptı. Polisin havaya uyarı ateşine de aldırış etmeyen şüpheliler, izlerini kaybettirdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemede panelvanın çalıntı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kaçarken bıraktıkları eldivenler ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI: 3 KİŞİ GÖRDÜM, YAYA OLARAK KAÇTILAR

Şüphelilerin panelvanı terk ettiği sokakta oturan Nihat Çelik, olayla ilgili, "Ben işten gelmiştim. Bir baktım, siren sesleri. Daha sonra buradan kaçan 3 kişi gördüm. Sonra da polis gördüm, havaya uyarı ateşi açtı. Şahıslar kaçtı, bir tane polis yere düştü. Daha sonra ekip araçları geldi. Kovalamaca oldu herhalde, aracı burada bıraktılar. Minibüs kendi kendine hareket ederek derenin orda durdu. Şahıslar da yaya olarak kaçtı" dedi.