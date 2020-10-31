Son dakika: Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti; Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü - Son Dakika

Son dakika: Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti; Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü

31.10.2020 15:37
Son dakika: Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti; Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, System.String[]

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta, bir kişi çocuklarının gürültüsünden rahatsız olduğu üst komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle saldırdı.

Esenyurt'ta, bir kişi çocuklarının gürültüsünden rahatsız olduğu üst komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucunda aynı aileden iki kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişinin tedavisi sürüyor.

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Aydın, üst komşusu olan Kurt ailesinin gürültüsünden rahatsız oldu. Önce gidip komşularını uyaran Aydın daha sonra da evinde bulunan pompalı tüfeği alarak tekrar yukarıya çıktı. Aydın, Fadime Kurt, Tuğrul Kurt ve Emrah Kurt'u yaraladı. Silah sesini duyan diğer vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, silahlı saldırgan yaralıların hastaneye kaldırılmasını da engelleyerek binanın içinde beklemeye başladı.

POLİSE DİRENDİ

Akın Aydın, olay yerine gelen polis ekiplerine direnmeye başlayınca Özel Harekat polislerine haber verildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri, saldırganı yakalayarak, gözaltına aldı. Silahlı saldırganın gözaltına alınmasının hemen ardından yaralılar ambulanslarla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fadime Kurt ve Tuğrul Kurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Emrah Kurt'un tedavisi sürüyor. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ederken. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIM NEREDEYSE BANA ATEŞ EDİYORDU"Binada yaşayan vatandaşlardan bir ise silahlı saldırganın az daha kendisine de ateş edeceğini söyleyerek, "Herhalde birkaç kez ikaz etmiş. Gittim baktım silah sesi geliyor. Adama gittim, neredeyse bana da ateş edecekti. İçerde kaç kişi var bilmiyorum. Merdiven boşluğundan ateş etti. Engel olmaya çalıştım, neredeyse bana ateş ediyordu" dedi.


- İstanbul
Son dakika: Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti; Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü
Son dakika: Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti; Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü
Son dakika: Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti; Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü
Son dakika: Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti; Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü
Son dakika: Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti; Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü
Son dakika: Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti; Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü

Necip Fazıl Kısakürek, Esenyurt, Aydın, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti; Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gençlerbirliği ile Gaziantep 1-1 berabere kaldı 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü
Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki müzeyi İstanbul Anadolu Lisesi'nin olduğu binaya taşıyacak Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki müzeyi İstanbul Anadolu Lisesi'nin olduğu binaya taşıyacak         
15:45
Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler         
15:15
Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi         
14:35
Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi         
13:39
Fiyatı 20 TL birden zamlanan palamut cep yakıyor Fiyatı 20 TL birden zamlanan palamut cep yakıyor         
13:25
Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı         
13:04
Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı         
11:48
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor         
11:11
Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor         
10:54
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 15:52:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti; Aynı aileden 2 kişiyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei