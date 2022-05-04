Esenyurt'ta sahte polislerin kimlik oyunu; Iraklı'nın 4 bin dolarını aldılar - Son Dakika
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Esenyurt'ta sahte polislerin kimlik oyunu; Iraklı'nın 4 bin dolarını aldılar

04.05.2022 11:05
Esenyurt'ta sahte polislerin kimlik oyunu; Iraklı'nın 4 bin dolarını aldılar

ESENYURT'ta, kendilerini polis olarak tanıtan üç kişi, iddiaya göre kimliğinin sahte olduğunu söyleyip gözaltına almakla tehdit ettikleri Iraklı Fuat Sabeery Mahmud'dan 4 bin dolar para aldıktan sonra kayıplara karıştı.

ESENYURT'ta, kendilerini polis olarak tanıtan üç kişi, iddiaya göre kimliğinin sahte olduğunu söyleyip gözaltına almakla tehdit ettikleri Iraklı Fuat Sabeery Mahmud'dan 4 bin dolar para aldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşananlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud, arkadaşı ile kafeden çıktıktan sonra 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Mahmud ve arkadaşından kimliklerini göstermelerini istedi. Mahmud'un kimliğini inceleyen kişi, diğer yandan biri ile telefonla konuşmaya başladı. Bir süre sonra polis olduğunu iddia eden kişi, Mahmud'a "Kimliğinde sorun var. Numara ve isim uyuşmuyor. Sen çıkmıyorsun. Kimliğin sahte. Bizimle karakola gelmen lazım" dedi. Bunun üzerine Mahmud ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler arasında pazarlık başladı. Mahmud'un 4 bin dolarını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. 4 bin dolarını kaptıran Iraklının, polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"10 BİN DOLAR İSTEDİLER"

Başından geçenleri anlatan Fuat Sabeery Mahmud, şüphelilerin önce kendisinden 10 bin dolar istediğini, sonra da 4 bin dolara ikna olduğunu söyleyerek, "Benim kimliğimi istediler. Kimliğimi incelediler. Daha sonra sahte olduğunu söylediler. Karakola gelmem gerektiğini söyleyince, korktum. Türkçe bilmiyorum. Onlar ne dediyse onu yaptım. Benden 10 bin dolar istediler. Fazla olduğunu söyledim. Daha sonra da, '2 bin dolar vereyim, bu konu kapansın' dedim. En son 5 bin dolara olabileceğini söyledi. 4 bin dolara anlaştık. 2 bin dolar borç aldım. Üzerine de ben kendi paramı koydum. Kendilerini polis olarak tanıttılar. Cüzdanı hızlı bir şekilde açıp kapattı. Ne olduğunu anlamadım, göremedim. Okuyamadım" dedi.


Esenyurt'ta sahte polislerin kimlik oyunu; Iraklı'nın 4 bin dolarını aldılar
Esenyurt'ta sahte polislerin kimlik oyunu; Iraklı'nın 4 bin dolarını aldılar
Esenyurt'ta sahte polislerin kimlik oyunu; Iraklı'nın 4 bin dolarını aldılar
Esenyurt'ta sahte polislerin kimlik oyunu; Iraklı'nın 4 bin dolarını aldılar
Esenyurt'ta sahte polislerin kimlik oyunu; Iraklı'nın 4 bin dolarını aldılar
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Esenyurt, Eylül, Polis, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta sahte polislerin kimlik oyunu; Iraklı'nın 4 bin dolarını aldılar - Son Dakika


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