Son Dakika: ESENYURT'TA SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika

ESENYURT'ta servis minibüsü sokakta park yapmak için geri manevra yaptığı sırada arkasında bulunan 3 yaşındaki çocuğu ezdi. Minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay saat 11.30 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta 34 COC 203 plakalı servis minibüsünü park etmek için geri manevra yapan şoför, aracın arkasındaki çocuğa çarptı. Minibüsün altında kalan 3 yaşındaki Suriyeli erkek çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan servis minibüsü şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 3 yaşındaki çocuğun cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul