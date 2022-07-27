Esenyurt'ta servis midibüsü gişelere çarptı: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta servis midibüsü gişelere çarptı: 1'i ağır 7 yaralı

27.07.2022 01:38

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü gişelere çarptı.

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü gişelere çarptı. Kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında TEM otoyolu Esenyurt gişelerinde meydana geldi. N.A. idaresindeki 34 LRG 874 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada midibüste bulunan 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Midibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta servis midibüsü gişelere çarptı: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta servis midibüsü gişelere çarptı: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika
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