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Esenyurt'ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü - Son Dakika

Esenyurt'ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü

31.01.2022 17:16

Esenyurt'ta sokak ortasında bir genci silahla vuran şahıs, daha sonra yerde yaralı olarak yatan adamın videosunu çektiği ortaya çıktı.

Esenyurt'ta sokak ortasında bir genci silahla vuran şahıs, daha sonra yerde yaralı olarak yatan adamın videosunu çektiği ortaya çıktı.

Olay öğlen saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. Bir şahıs tanımadığını ileri sürdüğü bir başka adam tarafından sokak ortasında silahla ayağından vurulmuştu. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken polisin şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

SİLAHLA VURUP YERDE VİDEOSUNU ÇEKTİ

Olaydan sonra adamı bacağından vuran şahsın yerde yaralı haldeyken videosunu çektiği ortaya çıktı. Olayın nedeni araştırılıyor.

(Murat Delice - Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli/ İHA)

Esenyurt'ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü
Esenyurt'ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü
Esenyurt'ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü

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Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta silahla yaralanma olayında şoke eden görüntü - Son Dakika
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