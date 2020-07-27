Son dakika... Esenyurt'ta şüpheli araçtan 2 tabanca, uyuşturucu ve sahte para çıktı - Son Dakika

ESENYURT'ta polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde ruhsatsız 2 tabanca, uyuşturucu ve sahte paralar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Yunus Ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bizimkent Köprüsü üzerinde şüphe üzerine bir otomobilde bulunanları durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız iki tabanca, 9 fişek, 2.78 gram esrar, 79.52 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 100'lük iki sahte banknot ve 3 bin 480 TL para bulundu. Araçta bulunan F.K., B.A., Y.T. gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.