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Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi

14.12.2021 07:39

Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi. Yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Üçevler Mahallesi 887. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. 6 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangını söndürdü.

Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri tarafından bodrum katta yapılan incelemede Besme Hammud (5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud (9) ve Selva Hammud'un (1) cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 4 çocuğun cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.

Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTARILDI

6 kişinin yaşadığı dairede yangın sırasında anne Fatma Hammud'un (35), 2 yaşındaki Şakkur Hammud'u da alarak kendisini güçlükle dışarıya attığı, diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi. Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının kocasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

"5 ÇOCUK VE BİR ANNE YAŞIYORDU DAİREDE"

Yangın çıkan dairenin üst katında oturan Mustafa Demir ise "Çok duman vardı, kendimizi zor dışarı attık. Duman nedeniyle müdahale edemedik. 5 çocuk bir anne yaşıyordu dairede. Çocukların da en büyüğü 10 yaşındaydı" dedi.

Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi

Esenyurt, Suriyeli, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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