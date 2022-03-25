Son dakika... Esenyurt'ta taciz iddiası; zihinsel engelliyi bıçakladı - Son Dakika
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Son dakika... Esenyurt'ta taciz iddiası; zihinsel engelliyi bıçakladı

25.03.2022 10:05
Son dakika... Esenyurt'ta taciz iddiası; zihinsel engelliyi bıçakladı

Son dakika haber... ESENYURT'ta eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi darbedip, bıçaklayan şüpheli yakalandı.

ESENYURT'ta eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi darbedip, bıçaklayan şüpheli yakalandı. Bıçaklama anları kameralara yansıdı.

Esenyurt, Yunus Emre Mahallesi'nde 15 Mart'ta R.Ö. isimli  zihinsel engelli kişi, iddiaya göre S.K. isimli bir kişinin eşine tacizde bulundu. S.K., R.Ö.'yü önce darbetti daha sonra da bıçakladı. R.Ö. hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirtilen S.K.'nın yakınları B.K. ve D.K. dün Yunus Emre Mahallesinde gözaltına alındı. S.K. ise yine dün Çatalca'da yakalandı. S.K., R.Ö.'yü darbedip, bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Son dakika... Esenyurt'ta taciz iddiası; zihinsel engelliyi bıçakladı
Son dakika... Esenyurt'ta taciz iddiası; zihinsel engelliyi bıçakladı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Esenyurt'ta taciz iddiası; zihinsel engelliyi bıçakladı - Son Dakika


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