Son dakika... ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI KAMYONETİYLE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika... ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI KAMYONETİYLE KURTARDI

29.04.2022 16:18

Gelen son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta, bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı.

ESENYURT'ta, bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı. Bir kişinin camın altına yanaştırdığı kamyonetle mahsur kalanları kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası daire kullanılmaz hale geldi. Dairenin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜST KATTA KALANLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Apartmanın ikinci katında yaşayanlar, yangında mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredeki bir sürücü yetişti. Kamyonetini birinci kattaki dairenin camının önüne yanaştıran sürücü, mahsur kalanları kurtardı. Yaşananlar ise başka birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ALT KAT YANIYORDU

Görgü tanığı Yunus Emre Süzer, Ders çalışıyordum. Bu sırada annem yangın çıktığını söyledi. Ben apartmandan hızlıca indim. Dışarı çıktığımda, etraf dumanlıydı. Alt kat yanıyordu. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Bir kişi, üzerine battaniye alıp, mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Yüksek bir araç vardı. Sürücüsü camın altına getirdi. Oradan insanlara yardım etti dedi.

Son dakika... ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI KAMYONETİYLE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI KAMYONETİYLE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI KAMYONETİYLE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI KAMYONETİYLE KURTARDI

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İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI KAMYONETİYLE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI KAMYONETİYLE KURTARDI - Son Dakika
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