Son dakika... Esenyurt'ta zihinsel engelli bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, eşi ve kızı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika... Esenyurt'ta zihinsel engelli bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, eşi ve kızı gözaltına alındı

25.03.2022 19:09

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Esenyurt'ta eşi ve kızını taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelli kişiyi bıçakla yaralayan zanlı ile eşi ve kızı gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta eşi ve kızını taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelli kişiyi bıçakla yaralayan zanlı ile eşi ve kızı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde 15 Mart'ta S.K, eşini ve kızını taciz ettiğini öne sürdüğü ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen R.Ö'yü darbederek bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.K'yi Çatalca, anne B.K. ile kızı D.K'yi ise Esenyurt'ta gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, bıçaklama ve darp, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D.K'nin karşılaştığı R.Ö'ye sandalyeyle saldırması, ardından da olay yerine gelen S.K'nin R.Ö'yü darbedip bıçaklaması yer alıyor.

Son dakika... Esenyurt'ta zihinsel engelli bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, eşi ve kızı gözaltına alındı

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Esenyurt, Engelli, Taciz, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Esenyurt'ta zihinsel engelli bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, eşi ve kızı gözaltına alındı - Son Dakika


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